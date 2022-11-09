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الأربعاء، 09-11-2022 10:40 م

دورة حول الزراعة المائية الذكية في البلقاء

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، الدورة السادسة في الزراعة المائية الذكية.

وبينت عميدة الكلية الدكتورة أمل العبادي أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي تعقدها الكلية بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات وبناء قدراتهم وتمكينهم تكنولوجيا وتوجيههم نحو طرق غير تقليدية في الإنتاج الزراعي من خلال التدريب النظري والعملي.

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