بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومكتب ايراسموس في الأردن

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن، الدكتور أحمد أبو الهيجاء، سبل تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات مع الجامعات الأوروبية.



وأكد العجلوني أهمية الدور الذي يقوم به مكتب إيراسموس على ساحة التعليم العالي في الأردن، إضافة إلى دوره في زيادة وعي أعضاء الهيئة التدريسية، والباحثين في الجامعات الأردنية حول مشاريع الاتحاد الأوروبي، والدور الإيجابي الذي يلعبه في دعم المشاريع في الأردن.

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