بحث التعاون بين العقبة الاقتصادية وجمعية الفنادق الأردنية

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس السلطة ومفوض السياحة والتنمية الاقتصادية المهندس حمزة الحاج مع رئيس جمعية الفنادق الأردنية العين عبد الحكيم الهندي، وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، أوجه التعاون بين الجانبين.

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وأكد الحاج حسن بحضور عدد من أصحاب المنشآت أهمية القطاع الفندقي في العقبة باعتباره أحد أهم ركائز المنظومة السياحية، مشيرا إلى أن السلطة تسعى باستمرار لدعم القطاعين السياحي والفندقي.



وقال إن انتساب المنشآت الفندقية إلى الجمعية يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم عمل القطاع وتوحيد المرجعية، لافتا إلى استعداد السلطة لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد.



من جانبه، قدم الهندي وأعضاء الهيئة الإدارية شرحاً مفصلاً عن رؤية الجمعية وأهدافها وإنجازاتها وخدماتها لمنتسبيها، واستمعوا لمشاركات أصحاب المنشآت الفندقية الذين قدموا آراءهم ومقترحاتهم واستفساراتهم حول الجمعية وآلية الانتساب إليها.



وأبدى أصحاب المنشآت الفندقية استعدادهم للانضمام إلى الجمعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أهمية تنظيم العمل وتوحيد الجهود مع باقي فنادق المملكة ضمن إطار الجمعية، بما يسهم في تعزيز وتطوير القطاع الفندقي في العقبة.