الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ووزارة الاوقاف السورية

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الخميس، 07-10-2021 12:06 ص

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ووزارة الاوقاف السورية

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  الوكيل الاخباري  - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور لدى لقائه اليوم الاربعاء وفدا من وزارة الأوقاف السورية تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات العلمية والاكاديمية بين الطرفين .

وتحدث الضمور خلال اللقاء عن نشأة الجامعة وأهدافها التي تقوم على الوسطية والاعتدال وخدمة مسيرة التعليم داخل الوطن وخارجه، مستعرضاً مشاريع الجامعة والبرامج والتخصصات النوعية والجديدة والمرافق المتوفرة وخطة التطوير التي تنتهجها الجامعة لمواكبة متطلبات المرحلة .

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