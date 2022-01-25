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بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

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الثلاثاء، 25-01-2022 09:53 م

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، مع الأمين العام لوزارة التعليم العالي القطرية الدكتور إبراهيم النعيمي، سُبل التعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي القطرية.

وقال عوجان خلال اللقاء ضمن زيارة وفد الجامعة لدولة قطر، إن الجامعة تولي موضوع استقطاب الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة أهمية بالغة، موضحاً أن الجامعة أعدت خطة تسويقية تهدف إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين في الجامعة من مختلف الجنسيات وخصوصا من دولة قطر الشقيقة حيث تقدم الجامعة كل التسهيلات الممكنة للدارسين وإجراءات القبول والتسجيل ونشر المعلومات اللازمة على الموقع الإلكتروني للجامعة.

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