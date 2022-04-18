الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

لواء الأغوار الشمالية يتزين بالعلم الأردني

انقلاب شاحنة على طريق الرويشد

مركزا شابات ماركا والقويسمة ينفذان أنشطة تثقيفية

الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان

الطيران المصري يعود إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

المواصفات: ضبط 1700 قطعة من المنتجات المخالفة منذ بداية رمضان

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حقوق الطفل

السوق المركزي يحدد أسعار الخضار والفواكه – تفاصيل

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

الإثنين، 18-04-2022 05:21 م

بحث التعاون بين مؤسسة التدريب المهني وجامعة مؤتة

0L5A0204


الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، أهمية تعزيز التعاون بين في مجال التدريب المهني والتقني.

اضافة اعلان


وقال قطيشات خلال اللقاء الذي جرى في مقر المؤسسة اليوم الاثنين، إن المؤسسة حريصة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية في المملكة، وبما يساهم في تعزيز التحاق الشباب والشابات في التدريب المهني والتقني في جميع محافظات المملكة، مؤكدا سعي المؤسسة على تطوير المنظومة التدريبية وبناء القدرات الاكاديمية والمعرفية والاستفادة من المشاغل والتجهيزات والبرامج التي تعقد لديهما لربط الخبرات العلمية بالعملية، حيث سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين لمأسسة هذه الشراكة.


من جانبه، أشاد عوجان بجهود المؤسسة التي تساهم في تدريب الشباب وتمكينهم، معربا عن حرص الجامعة بزيادة مستوى الشراكة والتعاون معها، نظرا لما يشكله قطاع التعليم والتدريب المهني من فرصة اقتصادية هامة للشباب وبما يساهم في توفير الفرص النوعية لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420221218448209297354

لواء الأغوار الشمالية يتزين بالعلم الأردني

4202213233343422853845

مركزا شابات ماركا والقويسمة ينفذان أنشطة تثقيفية

وزارة الخارجية

الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان

624ebd6d492d4 (1)

ارتفاع إيرادات الملكية الأردنية 49 مليونا بالربع الأول

image (29)

الجازي: لا مخالفات تستوجب إحالتها لمكافحة الفساد في آذار

1_77

الملك للأوروبيين: التصعيد الإسرائيلي في القدس يقوض السلام

أخبار متعلقة
أين_تقع_جامعة_مؤتة

دورة في جامعة مؤتة عن توليد الأفكار الريادية

image (2)

جامعة مؤتة تهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية

0L5A0210

اتفاقية تعاون بين التدريب المهني والأمن العام

شرطة نجدة (1)

حوارية حول واجبات الأمن العام في إربد

2021_5_9_22_58_32_830

وكلاء السياحة: الاقبال على العمرة لا زال ضعيفاً ونواجه تحدي العثور على غرف فندقية

WhatsApp Image 2022-03-20 at 1.26.55 AM

الحاج توفيق يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة