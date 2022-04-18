بحث التعاون بين مؤسسة التدريب المهني وجامعة مؤتة

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، أهمية تعزيز التعاون بين في مجال التدريب المهني والتقني.

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وقال قطيشات خلال اللقاء الذي جرى في مقر المؤسسة اليوم الاثنين، إن المؤسسة حريصة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية في المملكة، وبما يساهم في تعزيز التحاق الشباب والشابات في التدريب المهني والتقني في جميع محافظات المملكة، مؤكدا سعي المؤسسة على تطوير المنظومة التدريبية وبناء القدرات الاكاديمية والمعرفية والاستفادة من المشاغل والتجهيزات والبرامج التي تعقد لديهما لربط الخبرات العلمية بالعملية، حيث سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين لمأسسة هذه الشراكة.



من جانبه، أشاد عوجان بجهود المؤسسة التي تساهم في تدريب الشباب وتمكينهم، معربا عن حرص الجامعة بزيادة مستوى الشراكة والتعاون معها، نظرا لما يشكله قطاع التعليم والتدريب المهني من فرصة اقتصادية هامة للشباب وبما يساهم في توفير الفرص النوعية لهم.