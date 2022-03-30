اتفاقية تعاون بين التدريب المهني والأمن العام

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة التدريب المهني، ومديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والاستفادة من خبرات الطرفين.

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ووقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الدكتور معتصم أبو شتال.



وقال قطيشات، إن المؤسسة حريصة على تحقيق شراكات نوعية تساهم في تطوير المنظومة التدريبية لديها وتوفير الفرص النوعية للشباب الذكور والإناث، والاستفادة من الخبرات المتواجدة لدى مديرية الأمن العام وتعزيز التكاملية بين الجانبين وتحقيق التعاون المثمر والبناء بين الطرفين لرفد العملية التدريبية بكفاءات وخبرات تدريبية يحتذى بها وفقا للقوانين والقواعد والتعليمات السارية المعمول بها من قبل الجانبين.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن التعاون في تقديم محاضرات توعوية وورش عمل في المديريات والمعاهد التابعة للمؤسسة من قبل المختصين لدى مديرية الأمن العام والاستفادة من المنصة التعلمية التابعة لها، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات والإرهاب وتعزيز السلم والتماسك المجتمعي.



وأضاف أن المؤسسة تسعى لفتح قنوات جديدة للتعاون بين مديرية الأمن العام والمؤسسة لتنعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة للشباب، مثمنا الدور الكبير لمديرية الأمن العام في الأمن الوطني وحفاظه على المنظومة الأمنية وتعزيز الوعي الأمني الشامل الذي يعتبر ركيزة أساسية في المحافظة على أمن الوطن واستقراره.



من جانبه، أكد أبو شتال أهمية هذه الاتفاقية لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين، وأهمية دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات سوق العمل.



وبين أن نهج مديرية الأمن العام مبني على التشاركية والتكاملية والحرص على تنفيذ التوعية الأمنية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى كافة فئات المجتمع خاصة الشباب في المحافظات كافة، والتواصل مع الجميع لتحقيق السلم المجتمعي، وتعزيز قدرات الأمن العام في الجوانب التعليمية والفنية المتخصصة، حيث لديها العديد من الأكاديميات الجامعية والتدريبية التي تخدم مديرية الأمن العام والوطن.

وأضاف، ان مديرية الأمن العام على تماس مع كافة مؤسسات الوطن وتسعى دوما لخدمة الوطن، لافتا الى انه بالنسبة لاتفاقية التعاون التي وقعت اليوم ستقوم مديرية الأمن العام بموجيها بوضع خطة تنفيذية مبرمجة لتحقيق النتائج المرجوة.