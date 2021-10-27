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الأربعاء، 27-10-2021 10:26 م

بحث التعاون لخدمة القطاع التجاري والخدمي بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، اليوم الأربعاء، مع مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين لمحافظة الزرقاء المهندس هاشم الشياب، مجالات التعاون بين الغرفة والمديرية لخدمة القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء.

وأكد الشياب أهمية التعريف بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل القطاعات التجارية، ولا سيما تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، وقانون حماية المستهلك، وذلك تجنباً لتعرض التجار للمخالفات، مشيرا الى أن الغاية من الرقابة على الأسواق ليست مخالفة التجار، وإنما حماية المواطنين بشكل عام وضمان حقوقهم.

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