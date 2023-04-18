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بحث تطوير امتحان التوجيهي وتعليمات الدوام المدرسي

الثلاثاء، 18-04-2023 02:17 م

بحث تطوير امتحان التوجيهي وتعليمات الدوام المدرسي

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التخطيط الموسعة في وزارة التربية والتعليم خطة التعليم المهني، وتطوير امتحان الثانوية العامة، وتعليمات الدوام المدرسي، وصيانة المدارس، ولجان التحقيق والتحقق. 

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وقال الوزير الدكتور عزمي محافظة، إن تطبيق الأنظمة فيما يخص تعليمات الدوام المدرسي، يهدف الى تقليص نسبة غياب الطلبة غير المبرر، وذلك بتفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها.


وأشار محافظة خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسعة مساء أمس الاثنين في نادي المعلمين بعمان، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إلى أهمية دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في ضبط العملية التعليمية، داعيا مديري التربية إلى إيلاء اهتمامهم بقضية غياب الطلبة، ومعالجتها.

 




 

 


 

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