الأربعاء 27-12-2023
الوكيل الاخباري
 

صرف مكافآت بآلاف الدنانير لمدراء بدائرة العطاءات الحكومية وبوزارة الأشغال دون وجه حق

"زها" الثقافي وهيئة الطاقة يوقعان إتفاقية للتدريب

ترجيح تخفيض سعر البنزين والديزل بتسعيرة المحروقات في الاردن

القناة 12 العبرية: جندي عائد من غزة أطلق النار على رفاقه وأصابهم

بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية مع سلطنة عُمان

مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

اشتعال النيران في مركز صحي بمخيم المغازي جراء قصف إسرائيلي

المقاومة في غزة تدشن صاروخ جديد وتستهدف 7 آليات وطائرة مروحية

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين لتطورات البحر الأحمر

إسقاط مسيّرة إسرائيلية في غزة

عاجل

المقاومة في غزة تدشن صاروخ جديد وتستهدف 7 آليات وطائرة مروحية

الأربعاء، 27-12-2023 08:29 م

بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية مع سلطنة عُمان

1


الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، والسفير العُماني لدى الأردن الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات العُمانية الجديدة إلى الأردن.

وأكد الطرفان تطلع المملكة لزيادة التعاون مع عُمان من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، فضلاً عن استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في المملكة والتي ساهمت في تعزيز فرص جذب المزيد من الاستثمارات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
275528_12_1584014620

صرف مكافآت بآلاف الدنانير لمدراء بدائرة العطاءات الحكومية وبوزارة الأشغال دون وجه حق

2

"زها" الثقافي وهيئة الطاقة يوقعان إتفاقية للتدريب

12202327141750197548234

الحكومة : صرف معونة الشتاء لـ 220 ألف أسرة اردنية

11

جامعة الزرقاء تنظم معرض صور لشهداء الصحافة في غزة

1

اتفاقية تعاون بين سلطة العقبة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

1

بحث التعاون بين آل البيت والسفارة الباكستانية

أخبار متعلقة
nQ7w3fUq0GNR8ayk2mqlfb0MyedHG1Hlz99ZPx8i

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.1% خلال 10 أشهر

1701770173515

مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الذرية والشركة الكورية للطاقة الكهرومائية

1701692848364

الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية الحركة الكشفية والإرشادية الأردنية

dddd

السفيرة البريطانية تودع الأردنيين

251667

أطباء بلا حدود تثمن دور الأردن بتقديم المساعدات العلاجية والطبية للغزيين

WhatsApp Image 2023-11-28 at 8.16.03 PM

الأردن يهنئ السعودية بفوزها في استضافة إكسبو 2030