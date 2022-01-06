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الخميس، 06-01-2022 04:46 م

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين الأردن وسوريا

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الوكيل الاخباري - ناقش رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، مع وزير السياحة السوري محمد مارتيني، الخميس، تعزيز أفق التعاون السياحي بين البلدين والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية في سوريا.

 

وبحث الجانبان، خلال لقائهما في العاصمة السورية دمشق، بحضور أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم قطان، تقديم تسهيلات من شأنها تسهيل عملية تبادل المجموعات السياحية من الجانبين والتنسيق مع شركات السياحة والسفر في البلدين لإعداد برامج سياحية تشمل المقومات السياحية كافة وتنوع المنتج السياحي.

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وقال الكباريتي من دمشق إنه بحث مع مارتيني سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والأردن في مجال التسويق والترويج للمواقع السياحية في كلا البلدين والعمل على التسويق الخارجي لها واستقطاب السياح لاسيما من دول أمريكا اللاتينية باعتبار أن العديد منهم لهم أصول في المنطقة.


وقال الكباريتي إنه بحث الترويج للسياحة الدينية ودعم وتطوير السياحة العلاجية في المنطقة، لافتا إلى أن الأردن وسوريا تمتلكان الكثير من المقومات والمواقع السياحية المتميزة.

 

المملكة

 




 

 


 

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