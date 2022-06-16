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الخميس، 16-06-2022 03:45 م

بحث زيادة فرص التعاون مع اليونيسف بمجال الرعاية الصحية الأولية

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول زيادة فرص التعاون مع منظمة اليونيسيف في مجال تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، في وزارة الصحة مع مدير الصحة والتحصين في منظمة اليونيسيف الدكتور أبو بكر كامبو الذي يزور المملكة حالياً والوفد المرافق له بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي وعدد من المدراء في الوزارة.


واستعرض الجانبان محطات التعاون المختلفة والإنجازات المتحققة من خلال دعم المنظمة المستمر للمملكة في مجال تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة البنية التحتية للبرنامج الوطني للتطعيم.


وأكدا على أهمية شراكتهما الاستراتيجية واستمرار التنسيق والتعاون الثنائي لدعم برامج وزارة الصحة المختلفة.

 




 

 


 

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