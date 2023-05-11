بحث مجالات التعاون بين البلقاء التطبيقية والجامعات البلغارية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم الخميس مع القنصل الفخري الأردني في بلغاريا الدكتور حسن البرماوي مجالات التعاون المشترك مع الجامعات البلغارية، وخاصة في المجال البحري والاستفادة من الخبرات البلغارية بهذا المجال.



كما تم بحث إمكانية ابتعاث طلبة من الأكاديمية البحرية في العقبة لدراسة الماجستير والدكتورة في بلغاريا، واستقطاب الطلبة البلغاريين للدراسة في جامعة البلقاء التطبيقية.

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