البلقاء التطبيقية تدعو طلبة الشامل للحصول على أرقام الجلوس

الوكيل الاخباري - دعت جامعة البلقاء التطبيقية الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية للعام الحالي إلى الدخول إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة للاطلاع على أرقام جلوسهم وبرنامج الامتحان النظري الخاص بكل طالب وتدقيق بياناتهم.



كما دعت الجامعة في بيان اليوم الخميس، الطلبة إلى مراجعة كلياتهم للحصول على نسخة ورقية من أرقام الجلوس وتعليمات الامتحان.

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