البلقاء التطبيقية وبلدية جرش تبحثان تطوير منطقة كلية جرش التقنية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، اليوم الأحد، مع رئيس بلدية جرش الكبرى احمد العتوم، تطوير منطقة موقع كلية جرش التقنية من حيث التنظيم والبنية التحية والطرق المؤدية إليها .



وبين العجلوني أن الطريق الحالي المؤدي إلى الكلية التي وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس فيها لمركز التميز السياحي وترميم الآثار أخيرا، يحتاج الى توسيع أو إيجاد طريق بديل يخدم الكلية ويسهل وصول الطلبة إليها عند افتتاحها وبدء استقبال الطلبة.



وأشار إلى أهمية إجراء دراسة مشتركة لإيجاد طريق بديل جديد يخدم الكلية والمناطق المحيطة بها .

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