الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يتابع تمرين (صقور الهواشم)

معماريون يحتفلون في أم الجمال باليوم العالمي للمواقع الأثرية

"ترخيص السواقين والمركبات" تطلق جولات جديدة من الترخيص المتنقل "بنوصلك"

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

تربية الكرك تفتتح غرفة الأرشيف بمدرسة الكرك الثانوية

البلقاء التطبيقية وبلدية جرش تبحثان تطوير منطقة كلية جرش التقنية

حوارية بإربد حول التمكين الديمقراطي للشباب

ماذا يعني انتهاء قانون الدفاع في الاردن؟

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

تنقلات واسعة في أمانة عمان - أسماء

الأحد، 07-05-2023 09:18 م

البلقاء التطبيقية وبلدية جرش تبحثان تطوير منطقة كلية جرش التقنية

www


الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، اليوم الأحد، مع رئيس بلدية جرش الكبرى احمد العتوم، تطوير منطقة موقع كلية جرش التقنية من حيث التنظيم والبنية التحية والطرق المؤدية إليها .

وبين العجلوني أن الطريق الحالي المؤدي إلى الكلية التي وضع جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس فيها لمركز التميز السياحي وترميم الآثار أخيرا، يحتاج الى توسيع أو إيجاد طريق بديل يخدم الكلية ويسهل وصول الطلبة إليها عند افتتاحها وبدء استقبال الطلبة.

وأشار إلى أهمية إجراء دراسة مشتركة لإيجاد طريق بديل جديد يخدم الكلية والمناطق المحيطة بها .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6457fe6694b9d

ولي العهد يتابع تمرين (صقور الهواشم)

4

معماريون يحتفلون في أم الجمال باليوم العالمي للمواقع الأثرية

w

"ترخيص السواقين والمركبات" تطلق جولات جديدة من الترخيص المتنقل "بنوصلك"

1

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

wwww

تربية الكرك تفتتح غرفة الأرشيف بمدرسة الكرك الثانوية

52023719520809691594

حوارية بإربد حول التمكين الديمقراطي للشباب

أخبار متعلقة
FvM9iGqXgAAhBA7

الملك من جرش: لا تراجع عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية

4202313162431803645356

بدء الإمتحان العملي لطلبة الشامل الخميس

file

شباب جرش تختتم معسكرا للمهارات الكشفية

1682851861118

الوطني لحقوق الإنسان يشيد بجهود المستقلة للانتخاب في انتخابات رئاسة بلدية باب عمان

ee

وزير السياحة والآثار يتفقد في زيارة ميدانية موقع جرش الأثري

WhatsApp Image 2023-04-29 at 4.35.43 PM

"الوطني لحقوق الإنسان" يطلق بيانه الثاني حول انتخابات بلدية باب عمان