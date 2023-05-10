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ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

الأربعاء، 10-05-2023 05:49 م

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس في عدد من كليات الجامعة بعد ان تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة.

حيث قرر مجلس العمداء ترقية الدكتور أحمد عبدالرحيم الدحيات من كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية تخصص المحاسبة إلى رتبة استاذ، وترقية الدكتورة أمل رياض قطيشات من كلية عجلون الجامعية تخصص اللغة الانجليزية وادابها إلى رتبة استاذ، وترقية الدكتورة لاما منذر المحيسن تخصص طب النسائية والتوليد من كلية الطب إلى رتبة استاذ.

وترقية الدكتور عز الدين غالب قدومي من كلية الطب تخصص التشريح إلى رتبة أستاذ، وترقية الدكتورة هنادي تركي البطاينة من كلية الأعمال تخصص المحاسبة إلى رتبة استاذ مشارك.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم وثمن جهدهم البحثي المتميز متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد الاكاديمي والبحث العلمي الذي ينعكس ايجابا على جامعة البلقاء التطبيقية .

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