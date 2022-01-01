بدء استقبال طلبات الدورة الابتكارية والريادية لعـام 2022

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية ضمن دورة المشاريع الابتكارية والريادية الأولى للعام 2022 وذلك ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق (1 / 1 / 2022) ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الاثنين الموافق (31 / 1 / 2022).



وقال انه على الباحثين والمبتكرين الراغبين بالتقدم بطلباتهم، تعبئة نموذج الطلب التفصيلي من خلال الرابط الالكتروني (https://rce.mohe.gov.jo/IECycle12022/) في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الابتكارية والريادية المقرة لهذه الدورة والموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo).

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