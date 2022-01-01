بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2022

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals ) لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية لعام 2022 وذلك ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق (1 / 1 / 2022) ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الثلاثاء الموافق (15 / 2 / 2022).



وقال الصندوق إنه على الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي من خلال الرابط: (http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp/) في الفترة المشار إليها ضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجودة على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo).

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