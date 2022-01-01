السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

34.4 مليار دينار اجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول الماضي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة التربية تحسم الجدل حول خصخصة التعليم في الاردن

الحكومة تقدم 454 ألف دينار للايتام والمحتاجين - تفاصيل

العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

تفاصيل جديدة حول وفاة طبيبة شهيرة واصابة زوجها بعمان - صور

رصد 550 شائعة انتشرت خلال 2021 في المملكة

الامن العام : غرق طفلين داخل بركة زراعية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والمحاسنة والحلبي والعمرو

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي

السبت، 01-01-2022 12:54 م

بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2022

M63A1569


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals ) لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية لعام 2022 وذلك ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق (1 / 1 / 2022) ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الثلاثاء الموافق (15 / 2 / 2022).

وقال الصندوق إنه على الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي من خلال الرابط: (http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp/) في الفترة المشار إليها ضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجودة على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo).

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202125222528670845241

متخصصون: تطعيم طلبة المدارس يعزز المناعة المجتمعية

كورونا 5

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تحسم الجدل حول خصخصة التعليم في الاردن

422361_33_1641039103

تشديد الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع في الظليل

12202122105535832615640

الحكومة تقدم 454 ألف دينار للايتام والمحتاجين - تفاصيل

M63A2096

العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

أخبار متعلقة
ميشال-حايك-800x549

بعد التوقعات عن الأردن في 2022 .. مجاهد يتحدى حايك

12202119161310454090068

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

1220212083157887913434

التعليم العالي: لا قرار بتعليق دوام الجامعات

12202114225029630399207

التعليم العالي: 71.6 ألف طلب مطابق لشروط الإستفادة من المنح والقروض الداخلية

12202113145617510778846

إطلاق منصة الكترونية تخص التعرفة الكهربائية الجديدة قريباً

كهرباء

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة العام القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد