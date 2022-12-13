بدء الاختبارات النهائية لطلبة المدارس اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، الثلاثاء ، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وتستمر لغاية التاسع والعشرين من الشهر ذاته .

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وكانت وزارة التربية والتعليم عممت على مديري مديريات التربية والتعليم ، ومديري المدارس بالعمل على استرداد كتب الطالب المعتمدة للصفوف (٤-١٠) الأساسي ماعدا كتب التمارين قبل بدء الامتحان النهائي لكل مادة.



وقالت "إن أي طالب في الصفوف من الرابع إلى العاشر الأساسي لا يسلم كتابه سيدفع ثمنه، مشيرا إلى أن كل كتاب له سعر محدد".



وتبدأ العطلة الشتوية وفقاً للتقويم المدرسي يوم الاثنين الموافق 2/1/2023 ، وتستمر لغاية 4 / 2 / 2023 على أن يبدأ دوام الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 5/2/2023.







