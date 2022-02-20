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الأحد، 20-02-2022 03:21 م

الاردن يسجل انخفاضا ملحوظا في أعداد اصابات كورونا اليوم الاحد

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الوكيل الإخباري - سُجل في الأردن 25 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و10085 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1570907 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة الأحد.

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وارتفع عدد الوفيات إلى 13682 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.


وأجري 48680 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 20.72%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 15967864 فحصا.


وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 18872 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1392833، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 164392.


وسُجلت 163 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 158 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1081.


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