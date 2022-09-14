بدء التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023 اعتباراً من الأحد

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني مواعيد التسجيل والامتحانات العملية والنظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2023.وأوضح العجلوني في بيان صحفي، الأربعاء، أن تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية للدورة الشتوية 2023م يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 25/9/2022م ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/10/2022م، في حين تبدأ الامتحانات العملية للدورة الشتوية لعام 2023م اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 19/11/2022م ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24/11/2022م.أما موعد انعقاد الامتحانات النظرية لهذه الدورة فيبدأ بالورقة الاولى يوم الأربعاء والخميس الموافق 7 – 8 / 12 /2022، أما الورقة الثانية فموعد عقدها يوم السبت والأحد الموافق 10 – 11 / 12 / 2022، والورقة الثالثة الاخيرة فموعدها يومي الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافق 13 – 14 – 15 / 12 / 2022.وأشار العجلوني إلى فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الشتوية 2023 وهم:المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2021 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2021 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات.الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الصيفية لعام 2022م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للدورة الصيفية 2022، بما في ذلك ورقة الامتحان العملي.المستنفذ حقه:وفي الحالة الأولى: "من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الصيفية 2022 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الصيفية 2022.أما الحالة الثانية، فإن "الطالب الذي تقدم على الدورة الصيفية 2022م ضمن فئة (مستنفذ حقه) على الخطط الدراسية الجديدة وبجميع الأوراق، ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يعامل معاملة الطالب المعيد، ويسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان على الدورة الصيفية 2022".وفي الحالة الثالثة: "يسمح للطالب المستنفذ حقه الذي أنهى متطلبات التخرج على الخطط الدراسية القديمة ما قبل 2017/2018 أو الخطط الجديدة 2017/2018 التي تم تعديلها بالتقدم للامتحان على الخطط الدراسية المعمول بها حالياً وفي التخصص النظير لتخصصه من حيث الاسم إن وجد، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها.