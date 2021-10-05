بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الشتوي

الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي للعمل بالتوقيت الشتوي ، بموجب بلاغ أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

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و بموجب البلاغ سيتمّ تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة.



ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.