بدء العمل بنظام الـ 24 ساعة على جسر الملك حسين غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الامن العام انه سيتم بدء العمل بنظام الـ 24 ساعة في جسر الملك حسين للمسافرين القادمين والمغادرين العرب، اعتباراً من غد الأحد الموافق 2/4/2023 ولإشعاراً آخر حيث سيكون وعلى النحو الآتي:

اضافة اعلان



المغادرون والقادمون العرب: تبدأ حركة المسافرين المغادرين عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا من يوم الأحد إلى صباح يوم الجمعة، وعلى نظام ال24 ساعة من كل أسبوع.



سياحة وأجانب مركبات خاصة : تبدأ حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة (7:30) السابع والنصف مساء.



الدبلوماسيون الـvip: تبدأ حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة(8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة(9:30) التاسعة والنصف مساءً.

على أن تبدأ حركة الشحن عند الساعة(7:30) السابعة والنصف وتنتهي عند الساعة (4:00)الرابعة عصرا.



وتبقى حركة جميع المسافرين يومي الجمعة والسبت كالمعتاد؛ من الساعة(8:00)الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة (1:00)الواحدة ظهراً.



كما أعلنت الادارة أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك إغلاق الجسر قبل موعد الإفطار بنصف ساعة, وتعود الحركة بعد موعد الإفطار بنصف ساعة.