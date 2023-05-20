بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، أن الامتحانات النظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الربيعية تبدأ الثلاثاء المقبل.



وقالت الجامعة إن الورقة الأولى من الامتحانات النظرية ستعقد يومي الثلاثاء 23/05/2023، والأربعاء 24/05/2023، أما الورقة الثانية يومي السبت 27/05/2023 والأحد 28/05/2023.



وتعقد الورقة الثالثة على 3 أيام؛ وهي الثلاثاء 30 أيار/مايو، والأربعاء 31 أيار/مايو والخميس الأول من حزيران/يونيو المقبل.



وبلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية للعام 2023، 6085 طالبا وطالبة من كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.



وأشارت الجامعة إلى أن جميع الامتحانات النظرية تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً