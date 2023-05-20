السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءه مع الصين

المملكة على موعد مع عواصف ترابية تنعدم فيها الرؤية

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

السبت، 20-05-2023 12:12 م

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

520237141023389888445


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

اضافة اعلان

 

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، أن الامتحانات النظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الربيعية تبدأ الثلاثاء المقبل.

وقالت الجامعة إن الورقة الأولى من الامتحانات النظرية ستعقد يومي الثلاثاء 23/05/2023، والأربعاء 24/05/2023، أما الورقة الثانية يومي السبت 27/05/2023 والأحد 28/05/2023.

وتعقد الورقة الثالثة على 3 أيام؛ وهي الثلاثاء 30 أيار/مايو، والأربعاء 31 أيار/مايو والخميس الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وبلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية للعام 2023، 6085 طالبا وطالبة من كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وأشارت الجامعة إلى أن جميع الامتحانات النظرية تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً

 




 

 


 

إقرأ ايضا
000000

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

qK3WiiR4roq4pLU8s7aSHUEWXlBgpe5SaeOv8ehT

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

347112821_3119362598367295_52827020454813111_n

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1684570253183

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

شرطة سير (3)

مصدر يكشف سبب الانتشار الأمني في شوارع بعمان صباح اليوم

64687367f29d8

8 شركات أردنية تشارك في معرض كومكس للتكنولوجيا 2023

أخبار متعلقة
w

ثلاثة مراكز للتطوير الوظيفي في البلقاء التطبيقية

55c024ff-14a7-4d18-9f48-2af6ec9dfbdc

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

450445c0-جلمعة-البلقاء-التطبيقية-أرشيفية

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

11815_1

يوم للتوظيف والتدريب الهندسي في البلقاء التطبيقية الأحد المقبل

4202313162431803645356

بدء الإمتحان العملي لطلبة الشامل الخميس

462259

عجلون: إطلاق مبادرة فرحة عيد بمستشفى الأيمان الحكومي