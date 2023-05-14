استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- وافق مجلس التعليم العالي على استحداث أربعة برامج أكاديمية وتقنية في جامعة البلقاء التطبيقية، وسيبدأ التدريس بها اعتبارا من مطلع العام الجامعي المقبل.

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن البرامج المستحدثة هي "برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها في كلية الأميرة عالية الجامعية، وبرنامج الماجستير في تخصص التربية الخاصة / صعوبات التعلم وبرنامج البكالوريوس في تخصص إدارة الموانئ واللوجستيات البحرية في كلية العقبة الجامعية، والبكالوريوس التقني في تخصص تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها في كلية الهندسة التكنولوجية".

وأضاف، أن استحداث هذه التخصصات جاء للطلب المتزايد على هذه التخصصات المطلوبة.



وأشار العجلوني، الى أن استحداث تخصص إدارة الموانئ واللوجستيات البحرية في كلية العقبة الجامعية يتماشى مع خطة الجامعة في تنفيذ الرؤى الملكية لتحويل الكلية الى أكاديمية للعلوم والعلوم البحرية، إضافة إلى دراسة فتح تخصصات جديدة في الشحن البحري وإدارة الموانئ ستكون متاحة في المستقبل القريب.



أما عن البكالوريوس التقني في تخصص تقييم المنشآت وصيانتها، فهو يتماشى مع الطلب المحلي والإقليمي لحملة هذا النوع من الشهادات التقنية التي تؤهل حاملها للتعامل مع المنشآت كافة، خاصة الصناعية منها وطرق صيانتها، وذلك بتزويد الدارسين في هذه التخصصات بالعلوم والمهارات اللازمة للمنافسة في السوق المحلي والدولي.