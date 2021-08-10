بدء تقديم طلبات النقل للحالات الإنسانية في التربية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم طلبات النقل الخارجي من مديرية تربية إلى أخرى ضمن الحالات الإنسانية للعام الدراسي 2021 - 2022.

اضافة اعلان

ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها اليوم، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم للنقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية الى مراجعة قسم شؤون الموظفين في المديريات التابعين لها وتقدم طلبات النقل مرفقاً بالمعززات اللازمة.



وبحسب التعميم فإن طلبات النقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية تقدم ورقياً ومن صاحب العلاقة مباشرة، إضافة إلى القيام بإدخال الطلب إلكترونياً من قبل موظف شؤون الموظفين في المديرية من خلال الرابط الخاص بنظام النقل الخارجي الموجود على موقع الوزارة (أنقر هنا ) .