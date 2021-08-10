الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من حي الشيخ جراح

وسط موجة حر.. إيران تعلق توريد الكهرباء إلى العراق

وعود حكومية بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم

بدء تقديم طلبات النقل للحالات الإنسانية في التربية

التربية تكشف موعد نتائج التوجيهي

نشاط سوق الصرافة المحلية يتعافى

وفاة أردنية وابنتيها في حادث سير بالسعودية

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مصر: بيانات رسمية عن التضخم

الثلاثاء، 10-08-2021 11:48 ص

بدء تقديم طلبات النقل للحالات الإنسانية في التربية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم طلبات النقل الخارجي من مديرية تربية إلى أخرى ضمن الحالات الإنسانية للعام الدراسي 2021 - 2022.

اضافة اعلان

 

ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها اليوم، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم للنقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية الى مراجعة قسم شؤون الموظفين في المديريات التابعين لها وتقدم طلبات النقل مرفقاً بالمعززات اللازمة.


وبحسب التعميم فإن طلبات النقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية تقدم ورقياً ومن صاحب العلاقة مباشرة، إضافة إلى القيام بإدخال الطلب إلكترونياً من قبل موظف شؤون الموظفين في المديرية من خلال الرابط الخاص بنظام النقل الخارجي الموجود على موقع الوزارة (أنقر هنا ) .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202129132935424071281

تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

240893

وعود حكومية بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم

1591193555689828600-copy-scaled

التربية تكشف موعد نتائج التوجيهي

92020310154883620279

وزارة العمل تهنئ بمناسبة السنة الهجرية

الوكيل لقاح

الصحة تتوقف عن إعطاء المطاعيم اليوم الثلاثاء

كورونا 5

نحو 12 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

أخبار متعلقة
7202015141854786695092

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

التربية والتعليم

التربية تطرح 500 وظيفة شاغرة

820211174056463507323

التربية : الطالب الذي تظهر إصابته بكورونا يمنح اجازة لمدة 14 يوماً

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان

وزارة التربية : ورشة للتربويين - رابط

5202117154637837111461

التربية تعقد اجتماعاً موسعاً حول تعويض الفاقد التعليمي

التربية والتعليم

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي