بدء صرف بدل محروقات الدفعة الأخيرة لمشغلي النقل العام عن حزيران

الوكيل الاخباري -

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يبدأ الخميس، صرف الدفعة الأخيرة من الربع الثاني للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر حزيران، وفق المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات.وبين الوريكات في تصريح سابق أن الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التاكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وتعويضها إلى مشغلي وسائط النقل العام.ولفت إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر حزيران لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن؛ حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.وأضاف الوريكات، أن صرف هذه المستحقات من بدل المحروقات سيتم إغلاقه في منتصف شهر أيلول من هذا العام.