دراسة إنشاء خطوط جديدة تربط العقبة وشرم الشيخ بالحافلات

الوكيل الإخباري-

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اختتمت في عمان الاثنين، اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري والتي جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي استمرت على مدى يومين.حيث ترأس الوفد الأردني وسام التهتموني الأمين العام لوزارة النقل وترأس سيد متولي الرئيس التنفيذي لقطاع النقل البري عن الوفد المصري.واتفق الجانبان على القيام بدراسة إنشاء خطوط جديدة تربط المناطق السياحية مثل شرم الشيخ- العقبة بواسطة الحافلات.وفي سبيل تسهيل عملية النقل وتخفيض الكلف المترتبة عليها، طلب الجانب الأردني منح مهلة سماح للشاحنات الأردنية عند دخولها ميناء نويبع لفترة لا تقل عن 48 ساعة بإنتظار صعود العبارة، أسوة بما هو معمول به في ميناء العقبة ووعد الجانب المصري بدراسة الموضوع والرد في القريب العاجل. وكذلك بما يخص مدة المكوث للشاحنات تم التأكيد على أنه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري للشاحنة الحق بالحصول على أسبوعين آخرين بعد انتهاء (14) يوم الأولى عند الدخول بعد تقديم الطلب لمصلحة الجمارك.وأكد الجانب الأردني على أهمية تشغيل مختبر نويبع لفحص العينات للسلع الزراعية تجنبا لطول فترة انتظار الشاحنات. حيث أفاد الجانب المصري بأن المختبر سيعمل في القريب العاجل وتم تجهيزه بمستوى عالي من الكوادر والأجهزة مما سيخفض مدة انتظار الحصول على نتائج العينات.