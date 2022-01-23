الأحد 23-01-2022
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العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر
الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية
الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات
الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الإسكان يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير لنهاية العام 2021
زين تُطلق عروضاً جديدة لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً
سامسونج للإلكترونيات تطلق الشاشة المحمولة The Freestyle للترفيه في كل مكان
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 4.5 مليون مسافر خلال عام 2021
كورونا
كورونا
قطر تسجل وفاة واحدة و 2981 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصين تعتبر الطرود البريدية من الخارج مصدرا ممكنا لانتشار فيروس كورونا
غزة: الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة كورونا
كندا: تطعيم 83 % من السكان بلقاحات كورونا
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هزات أرضية في إربد
آراء أولياء أمور حول قرار وزارة التربية والتعليم
طلبة يعبرون عن سير امتحانات "التوجيهي"
الموت يغيب المخرج السوري بسام الملا