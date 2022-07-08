برنامج "أردننا جنة" يستأنف رحلاته في ثاني أيام عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - يستأنف برنامج "أردننا جنة" تنظيم رحلاته دعما للسياحة الداخلية في ثاني أيام عيد الأضحى بحسب ما أفادت وزارة السياحة والآثار الجمعة، التي أشارت إلى أن عدد المشاركين في البرنامج وصل إلى 103 آلاف منذ بداية العام الحالي.

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وقال الناطق باسم وزارة السياحة أحمد الرفاعي إن "برنامج أردننا جنة مستمر، وسينطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لكافة مواقع المملكة بدعم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بما يتجاوز 50% من تكلفة الرحلة" مع "توفير دليل سياحي ليرشد المواطنين إلى أهمية المواقع التي يزورونها".



وتحدث الرفاعي عن "توفير حافلات سياحية مهيأة لنقل المشاركين" في البرنامج.

وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 103 آلاف منذ بداية العام الحالي، بينما وصل عدد الإدلاء المرافقين إلى الرحلات 2888 دليلا سياحيا على مدار العام.



