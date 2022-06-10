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الجمعة، 10-06-2022 11:45 ص

العميد الركن الخطيب: تشكيل الجيش من أهم مخرجات الثورة العربية

جنود من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي خلال تدريب لهم-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - قال مساعد رئيس هيئة الأركان للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، أن الثورة العربية الكبرى مثّلت أكبر تحول استراتيجي في بدايات القرن العشرين.

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وأضاف خلال استضافته ومدير شؤون الأفراد العميد الركن كايد الدهيسات عبر التلفزيون الأردني، الجمعة، أن الثورة العربية الكبرى كانت حدثا عربيا بامتيار، حيث نادت بالوحدة الوطنية والحرية والحياة الفضلى للعرب وحققت مبدأ الكرامة للأمة العربية.


وأكد أن تشكيل الجيش العربي في العام 1920 يعد من أهم مخرجات الثورة، حيث تم تشكيله من قبل الضباط الذين عملوا في صفوف الثورة، وهم نخبة من الضباط الأردنيين والعرب.


وتابع أن “جلالة الملك تخرج من صفوف الجيش، وكنا ننظر له بأنه رفيق السلاح الذي نعتز به وبأن وجود قيمة مضافة للجيش، وهذا يعطي دافع لكل عسكري ليفتخر بأن يكون الملك من صفوف القوات المسلحة الأردنية”.


وأشار إلى تشكيل العمليات الخاصة في عهد جلالة الملك، حيث وصلت إلى ذروة إنجازاتها، ولا تزال من العمليات الخاصة التي يشار لها بالبنان عالميا.


بدوره، قال مدير شؤون الأفراد العميد الركن كايد الدهيسات، إن المراجعات مستمرة في القوات المسلحة الأردنية؛ لتطوير العنصر البشري ضمن أعلى المعايير الدولية.


وأضاف أنه وبعد استقلال المملكة تطورت القطاعات العسكرية من سرايا إلى كتائب ومن ثم إلى ألوية، ولا يزال تطورها مستمرا.


وأكد أن الحروب التي شاركت فيها القوات المسلحة من حرب 1948 وحرب 1967 ومعركة الكرامة، أسهمت في تطوير القوات المسلحة.

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