الخميس 21-09-2023
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الخميس، 21-09-2023 05:49 م

برنامج تدريبي حول حوسبة التأمين الطبي

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الوكيل الاخباري-  عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين برنامجا تدريبا على مستوى عربي بعنوان "حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي".

ويهدف البرنامج التدريبي الى تعريف المشاركين بأهمية المعلومات الصحية والملف الطبي الإلكتروني، وأنظمة الترميز الطبي والحوسبة والأتمتة.

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كما يهدف الى التعريف بفوائد المنظومة لمقدمي الخدمة الطبية ولشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين، والربط الإلكتروني مع المنظومة والخدمات الإضافية للمنظومة وحلول الدفع الإلكتروني.


وشارك في البرنامج التدريبي وهو الرابع عشر ضمن الخطة التدريبية التي اعدها الاتحاد لعام 2023 33 مشاركا في يمثلون شركات تأمين عاملة في السوق الأردني والعربي والبنك المركزي الأردني الذي يمثل الجهة الرقابية على قطاع التأمين.

 




 

 


 

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