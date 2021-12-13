بسبب أوميكرون .. 20% نسبة انخفاض حجوزات الفنادق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد رئيس جمعية الفنادق السياحية عبد الحكيم الهندي انخفاض نسبة الحجوزات في الفنادق بمقدار 20% منذ ظهور متحور أوميكرون محليا وفي الدول المجاورة متوقعا أن يستمر الانخفاض خلال الفترة القادمة.

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وأضاف الهندي لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم إلغاء بعض من حجوزات الفنادق المبرمجة لنهاية العام وأخرى ترحيلها والتي تنقسم ما بين مؤتمرات وحفلات رأس السنة الميلادية وذلك بسبب تصنيف الأردن من الدول الحمراء لبعض الدول الأوروبية .



ونوه أن نسبة الحجوزات الحالية في فنادق العاصمة عمان الفترة الحالية 30% أما فنادق البحر الميت 36% والبترا 34%.



ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد قرار المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات بإلزامية إجراء فحص كورونا للقادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية.