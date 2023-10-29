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الأحد، 29-10-2023 11:47 ص

بسقف يصل لـ 20 ألف دينار.. قروض ميسرة لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمزارعين

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الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة الإقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات ووزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة الدكتور صالح الخرابشة، اليوم، اتفاقية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين، الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي، على أن يتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بتغطية فوائد القروض.اضافة اعلان


وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الاتفاقية سوف تساهم في تقليل كلف الإنتاج على المزارعين، مشيراً إلى أنها تستهدف الأنشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافة.

وأضاف الحنيفات أنه سيتم بموجب الاتفاقية تغطية قروض المزارعين المستفيدين بسقف يصل الى 20 الف دينار بدون فائدة، مما يقلل من فاتورة الإنتاج الزراعي وخلق البيئة التنافسية في التصدير، إضافة إلى رفع هامش الربح للمزارع، ما يتلائم مع أولويات التحديث الاقتصادي في دعم القطاع الزراعي كقطاع محرك للقطاعات .

ومن جانبه قال وزير الطاقة والثروة المعدنية  الدكتور صالح الخرابشة إن الاتفاقية تأتي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع الزراعي من خلال تخصيص مبلغ (1.140.000) دينار أردني ضمن الخطة الإقراضية الخاصة بمؤسسة الإقراض الزراعي، وتُمنح للمستفيدين بدون فوائد؛ بحيث يُمنح المستفيد قرضاً بقيمة لا تتجاوز 20 الف دينار اردني ويتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة بتسديد كامل الفوائد المترتبة على قروض تركيب أنظمة الخلايا الشمسية. 

وأوضح الخرابشة ان المرحلة الثانية من البرنامج تأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة و أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، ومنها، القطاع الزراعي، لافتا إلى أن البرنامج يصب في مساعدة المزارعين الصغار في تطوير مشاريعهم وصولا إلى التخفيف من عبء فاتورة الطاقة الكهربائية وكلفة ديزل المحركات لتشغيل مزارعهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي كمؤسسة وطنية ومظلة للمزارعين.

 




 

 


 

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