توقيع اتفاقية للتدريب في مجال الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة التدريب المهني، وشركة تناغم لأنظمة الطاقة، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتدريب وتطوير القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة والتشغيل.

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وتنص الاتفاقية على تطوير مناهج تعليمية ومواد تدريبية، وتبادل بيانات تتعلق بسوق العمل واحتياجات التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية.



وأكد مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، خلال توقيعه المذكرة، اهتمام "التدريب المهني" بتعميق شراكتها مع القطاع الخاص، والحرص على تطوير البرامج المشتركة، مبيناً محاور الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة 2022 – 2025، وما تتضمنه من تطوير مراكز للتميز بالقطاعات الواعدة المطلوبة في أسواق العمل المحلية والدولية، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.