الطاقة: تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل في 2022

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، العديد من المشاريع المعنية بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف المحافظات ولمختلف القطاعات من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومديرية الكهرباء وكهربة الريف.

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ومنذ انطلاق برنامج الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة عام 2020 وحتى نهاية عام 2022 تم تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل، منها 750 نظاما تم تركيبها عام 2022 وتركيب 1625 نظام سخانات شمسية للمنازل، منها 520 نظاما تم تركيبها عام 2022.



وبحسب تقرير إنجازات الوزارة 2022 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع بنوك إسلامية وتجارية ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات محلية تعاونية وخيرية لتنفيذ برامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة طاقة شمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30 بالمئة من تكلفة هذه الأنظمة.



كما تم من خلال هذا البرنامج تأهيل شركات متخصصة بانظمة السخانات الشمسية بنوعيها (الانابيب والمرايا) من خلال تطوير المواصفات الفنية لانظمة السخانات الشمسية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، واعتماد أسس ومعايير محددة بحيث تؤهل المواطنين للاستفادة من دعم تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال هذا البرنامج, وإطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستقبال استعلام المواطنين عن مطابقتهم للفئة المستهدفة للتقديم بطلب للانتفاع من البرنامج، بعد تصميم البرنامج بناء على اعتماد معايير محددة للفئات المستهدفة.



كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بما مجموعة 235 نظاما بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم حاليا بتوفير قوائم الأسر الفقيرة المستهدفة في هذا البرنامج بمنحة 100 بالمائة من تكلفة الأنظمة.



وتم الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية تمويل مشترك مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي لتمويل 1200 نظام سخانات شمسية للأسر الفقيرة بمنحة 100%.



وتم كذلك استبدال وتوزيع 150 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث تشمل جميع محافظات المملكة، وتوزيع 12 ألف وحدة إنارة خلال عام 2022.