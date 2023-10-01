الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا محليا

بيان هام من تنظيم قطاع الطاقة حول تعرفة شحن السيارات الكهربائية

العرموطي يسأل عن شغور رئاسة الوطني لمكافحة الأوبئة

الامن العام : حملاتنا مستمرة بقوة وسنقطع الطريق على هؤلاء

صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 110 غارمات

الارصاد : أمطار على هذه المناطق خلال الساعات القادمة - تحذيرات

الاردن يعلن تضامنه مع تركيا ويدين الهجوم المسلح

الأحد، 01-10-2023 12:52 م

ضمان القروض توقع اتفاقيات برنامج دعم وتطوير الصناعة

1696151222338


الوكيل الإخباري - بدأت الشركة الأردنية لضمان القروض، توقيع الاتفاقيات الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمُدرج ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع عدد من الشركات الصناعية المستفيدة من البرنامج.اضافة اعلان


ويعد البرنامج فرصة حقيقية للمؤسسات المُصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة، للحصول على ضمان ائتمان الصادرات، من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات، شريطة أن تكون المؤسسة أردنية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، مع توفر المعايير الأخرى المعتمدة لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وبحيث يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 50% - 75%، وعلى أن لا يتجاوز سقف الدعم 35 الف دينار.

ووقعت الشركة الاتفاقيات مع ما يزيد على 40 شركة صناعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1342192166-730x438

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

مبنى رئاسة الوزراء

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

414639_59_1688294150

وزارة المياه: تأمين 2.7 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني

55

الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

0L5A5730

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا محليا

electric-car-plugged-in-charging

بيان هام من تنظيم قطاع الطاقة حول تعرفة شحن السيارات الكهربائية

أخبار متعلقة
main_image64538b4ebce1b

الجغبير يثمن دعم وزارة الصناعة للقطاع عبر صندوق وبرامج متخصصة

د

تأجيل أقساط قروض هذه الفئة حتى نهاية العام الحالي

920231411140445065829

اعلان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين

353c8392188affa182ec11d5b2a09193-740x430

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

374687855_626285696344823_5744310837429174811_n

الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتصدير