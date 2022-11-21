بعد إخماد حريق.. العثور على جثة ثلاثيني داخل كراج في صناعية القويسمة

الوكيل الإخباري -

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عثرت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الاثنين، على جثة لشخص ثلاثيني داخل احدى الكراجات في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان.وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرق عمان فجر اليوم بوجود حريق داخل احدى الكراجات في منطقة القويسمة، وتحركت مجموعات الدفاع المدني لإخماد الحريق، حيث تبين بعد إخماد الحريق وجود جثة داخل المحل تعود لشخص ثلاثيني.وأضاف المصدر أنه تم اخلاء الجثة الى الطب الشرعي في مستشفى البشير لبيان سبب الوفاة.وأشار إلى أنه الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.