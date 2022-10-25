وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المملكة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية.

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وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة أوضاع المناطق فيها أولاً بأول خاصة المناطق الساخنة، وإبلاغ الوزارة على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق حالة عدم الاستقرار الجوي.





