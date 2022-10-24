لجنة لمكافحة النمل الأبيض في جرش

الوكيل الإخباري - شكلت محافظة جرش لجنة لمكافحة النمل الأبيض داخل المحافظة والذي يهدد الأشجار والأثاث المنزلي، وفق رئيس لجنة السلامة العامة في المحافظة هايل النجادات الاثنين.

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وتتكون اللجنة من لجنة السلامة العامة وبلديات: (جرش الكبرى والمعراض وباب عمان والنسيم وقضاء برما ) والدفاع المدني ومديرية الزراعة ومديرية الصحة .



وقال النجادات إن اللجنة تهدف لنشر التوعية وتوزيع البروشورات للتوعية بخطورة النمل الأبيض وتقديم المعدات والدعم اللوجستي لمديرية الزراعة لمكافحة النمل الأبيض.



ويعتبر النمل الأبيض حشره لونها أبيض تتغذى على النباتات والأثاث المنزلي وتشكل خطورة عليها ولها عدة أنواع منها النمل الأبيض والجاف والرطب والجوفي وفق المهندسة الزراعية في مديرية زراعة جرش نجلاء القرارعة.