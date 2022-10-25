الأوقاف تقيم صلاة الكسوف في المسجد الحسيني

الوكيل الإخباري - أدى المصلون في المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد بعمان، اليوم الثلاثاء، صلاة وخطبتي الكسوف إحياء لسنة النبي الكريم، بالتزامن مع الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية أوقاف عمان الأولى بمناسبة ذكرى المولد النبوي.



وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال خطبتي الكسوف، إن هذه الظاهرة من الظواهر الكونية التي أوجدها الله تعالى، وحثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على تعظيمها بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار.



وأضاف أرشدنا المصطفى عليه السلام لأداء صلاة الكسوف حيث قال (إذا رَأيْتُمُوهُمَا فَادعُوا اللهَ وَصلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ) بحيث يبدأ وقت صلاة الكسوف -سواء كان كسوفاً جزئياً أم كاملاً- من ظهور الكسوف إلى حين زواله، ويُسن له الاغتسال، وأن تُصلى الصلاة جماعة في المسجد، دون أذان ولا إقامة، بل يُنادى لها: "الصلاة جامعة"، ويخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كخطبة العيد، وصلاتها في الجماعة أفضل، وإن كانت تُسن أيضاً للمنفرد والمرأة في بيتها.

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واستذكر الخلايلة، خلال الاحتفال، مواقف من بعثة المصطفى عليه السلام والمتمثلة بحسن الأخلاق وأنه الصادق الأمين ويصل الرحم ويُعين على الحق ويكرم الضيف ويقدم كل طيب، وهي صفات استبشرت بها زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.