الخميس 28-07-2022
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الهاشمية تختتم البرنامج التعليمي للتطوير ورفع كفاءة الصيادلة
هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟
الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا
بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص
أخبار الشركات
أخبار الشركات
5 أسباب تجعلنا نحب سوار HUAWEI Band 7 الذكي الجديد فائق النحافة وبشاشة عرض كاملة مع عمر بطارية طويل
حملة "البدايات الحلوة مع سامسونج" تعود من جديد مع خصومات مميزة للمقبلين على الزواج
بنك الإسكان يطلق حملته الترويجية "العودة للمدارس" لحملة بطاقات فيزا الائتمانية
مشاركة كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في منتدى تطويرتعليم الريادة والاعمال
كورونا
كورونا
التدخين يزيد خطر مضاعفات كورونا
دراسة..فقدان الشم والتذوق بعد كورونا أكثر بين النساء
كيف نميز بين عدوى أوميكرون وأمراض الصيف؟
بريطانيا: 22 مليونا و 243 ألفا و196 إصابة منذ ظهور كورونا
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فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
باحثون يكتشفون البروتين المسؤول عن الصلع
ماذا قال المواطن المصري صاحب فيديو الوداع المؤثر بالسعودية؟
حملة واسعة لإنقاذ سنجاب في إحدى حدائق موسكو!
مقاطع فيديو متداولة لفيضانات هائلة وصافرات انذار في امارة الفجيرة
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ذهاب الدوري: الوحدات البطل بأفضل هجوم ودفاع والفيصلي لم يخسر
162 هدف في ذهاب الدوري ،، تعرف على الهدافين
منتخب الصقور يحلق نحو نصف نهائي كأس اسيا
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برنامج الوكيل
بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية
مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز
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