بعد اعلان النتائج .. هام من التعليم العالي للمقبولين في المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التعليم العالي جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة بجميع أنواعها أو المنح الجزئية أو القروض، الدخول إلى رابط النتائج باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي أنشأها الطالب عند تقديم الطلب لاستكمال الإجراءات.



وذلك وفقاً لما يلي:

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أولاً: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: https://www.dsamohe.gov.jo/IGLSFinalResults2023/PDF/ManualFullSclrAndLoan.pdf



ثانياً: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها: الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة:

https://www.dsamohe.gov.jo/IGLSFinalResults2023/PDF/ManualAllSclr.pdf



وأشارت الوزارة بأن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-5-2024.



وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقاً (80103) طالباً وطالبة، رُشح منهم للاستفادة (46019) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (57%) من إجمالي عدد المتقدمين.

