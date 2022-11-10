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الخميس، 10-11-2022 02:47 م

بعد المنخفض الأخير.. معاصر الزيتون في ذروة عملها

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شهدت أغلب معاصر الزيتون في الأردن نشاطاً كبيراً بعد وصول موسم العصر والقطاف للذروة على إثر تساقط الأمطار مؤخراً . 

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وقال مزارعون إنهم ينتظرون على الدور في المعاصر لساعات حتى يتمكنوا من عصر محاصيلهم، منوهين إلى أن تساقط الأمطار خلال الأيام الماضية أنعش حبات الزيتون ودفع اغلب المزارعين إلى تسريع وتيرة القطاف. 

 

وبينوا لـ " الوكيل الإخباري" أنه من الأفضل توريد الزيتون الى المعاصر من خلال دفعات مختلفة، موضحين أن طول مدة تخزين الزيتون في أكياس بلاستيك يؤثر على الإنتاج ويزيد من كميات الفاقد. 

وأشاروا إلى أن الإنتاج لهذا العام أفضل من العام الماضي، كما أن جودة الزيت أعلى لعدة أسباب أهمها التخلص من ذبابة ثمار الزيتون  بفضل رشد المبيدات ودرجات الرطوبة والحرارة.

 

ومن المتوقع أن يكون إنتاج المملكة من زيت الزيتون البكر هذا الموسم 25 ألف طن، وهو ما يكفي استهلاك المملكة مع امكانية تصدير الفائض.

 




 

 


 

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