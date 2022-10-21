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الجمعة، 21-10-2022 09:21 م

محاسنة: نسبة تخزين سد الملك طلال 25 %

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الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة، أن نسبة التخزين في بعض السدود جيدة جدا بالمقارنة مع العام الماضي، حيث أن نسبة تخزين سد الملك طلال 25 %.

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وبينت محاسنة خلال برنامج 60 دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة استشارية محلية والتي تعمل على دراسات جدوى لإنشاء سدود جديدة على الأدوية الشمالية والجنوبية.


ولفتت إلى أن الأسباب بجفاف السدود تتمثل بالاعتماد على مياه الأمطار، منوهة إلى أن الهطول المطري على المناطق الجنوبية كان ضعيفا العام الماضي والذي سبقه؛ لذا لم تدخل كميات جيدة من المياه إلى السدود.


وبينت، أنه جرى إيقاف استخدام سد الموجب في العام الماضي وكانت كميات المياه فيه لا تتجاوز 800 ألف متر مكعب.


 




 

 


 

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