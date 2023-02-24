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الجمعة، 24-02-2023 08:01 م

افتتاح معرض الأردن الدولي للأقمشة والمنسوجات

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الوكيل الإخباري - افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتاح الكايد، مندوبًا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، اليوم الجمعة معرض الأردن الدولي للأقمشة والمنسوجات ومستلزمات الإنتاج.

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وقال الكايد، إن صناعة المعارض تفتح آفاقًا كبيرة لتشجيع البيئة الاستثمارية وجذب الشركات العالمية، وتعد فرصة للشركات الأردنية لزيادة حجم التبادل التجاري والفرص الاقتصادية.


وأضاف، أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد ركز من خلال المادة 47 على تنظيم وصناعة المعارض، نظرًا لأهميتها في إرساء ثقافة الابتكار والمنافسة، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات حول إنشاء قاعة كبيرة مخصصة لإقامة المعارض بالتعاون مع القطاع الخاص وبما ينطبق ورؤية التحديث الاقتصادي.


ويستمر المعرض حتى 26 من الشهر الجاري.

 

 




 

 


 

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