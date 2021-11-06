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السبت، 06-11-2021 04:11 م

بعد متابعة 'الوكيل الاخباري'. .فتح حدائق الحسين امام الزوار

نبذة-عن-حدائق-الحسين-و-مرافقها


الوكيل الإخباري-خاص- أكدت مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في أمانة عمان الكبرى الدكتورة ميرفت مهيرات أن أمانة عمان قررت إعادة فتح "حدائق الحسين" بالقرب من منطقة خلدا أمام الزوار بالكامل باستثناء بعض المساحات التي خصصت لخيم تطعيم كورونا.

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وكان موقع "الوكيل الإخباري" نشر قبل عدة أيام مطالب مواطنين بفتح حدائق الحسين بمنطقة خلدا ، وحدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين، أمام الزوار باعتبارها المتنفس الوحيد لهم على حد وصفهم، بعد ان تم تخصيصها في وقت سابق مراكزاً لإعطاء لقاح كورونا. 


وحول حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين قالت مهيرات أن القرار لا يزال عائداً للمركز الوطني لإدارة الأزمات، مشيرةً في الوقت ذاته ان حدائق الملك عبدالله الثاني جاهزة لاستقبال الزوار إذا تم نقل مراكز التطعيم من "كراجات" الحدائق الى مكان اخر .

 

المتابعة

 

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