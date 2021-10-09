ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد اصابات كورونا النشطة تبلغ 13 ألفا و474 حالة حتى صباح السبت.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و789 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس الجمعة.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 831 ألفاً و832 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 807 آلاف و569 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 238 مليوناً و21 ألفاً و172 حالة، شفي منها 215 مليوناً و163 ألفا و262 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و857 ألفا و748 شخصا حول العالم.

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