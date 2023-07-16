بعوضة النمر الآسيوي تؤرق أهالي اللويبدة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شكا مواطنون لموقع الوكيل الاخباري من انتشار بعوضة سوداء اللون يطلق عليها اسم "بعوضة النمر الآسيوي" في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان .



وبين مواطنون انهم تعرضوا للدغات هذا النوع من البعوض في انحاء مختلفة من الجسم لاسيما الاطراف، حيث ظهرت عليهم اعراض حكة شديدة واحمرار بالجلد وادت الى انتفاخ في المنطقة التي تتعرض للدغ.



وطالب اهالي المنطقة في اتصالهم مع موقع الوكيل الاخباري الجهات المعنية بالتعامل مع هذه المشكلة التي ارقت اهالي المنطقة .



وكانت وزارة الصحة في سنوات سابقة رصدت انتشار البعوضة في مناطق بالمملكة ودعت المواطنين ومربي الثروة الحيوانية في مناطق انتشار الحشرة لوضع شبك "منخل" على الأبواب والنوافذ منعاً لدخولها إلى المنازل، والحفاظ على خزانات المياه محكمة الاغلاق، والتحقق من تنظيف مشارب الماشية بشكل مستمر، واستخدام مبيدات البعوض الآمنة للاستعمال المنزلي قبل النوم ببضع ساعات.

اضافة اعلان