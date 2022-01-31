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الإثنين، 31-01-2022 09:45 ص

بلدية إربد تبدأ بزراعة 3 آلاف شجرة في شارع البترا

ش


الوكيل الإخباري - أنهت دائرة الحدائق والمتنزهات في بلدية إربد الكبرى، زراعة نحو 1000 شجرة على امتداد الجزيرة الوسطية لشارع البترا، وفق مدير الدائرة قاسم الروسان.

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وبين الروسان أن مشروع تخضير وتجميل الشارع يستهدف زراعة 3000 آلاف شجرة على الجزيرة الوسطية وجنبات الطريق سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأشار إلى أن البلدية سبق لها وأن زرعت الجزيرة خلال سنوات سابقة، إلا أن الأشجار تعرضت في ذلك الوقت لاعتداءات من بعض العابثين تمثلت بالكسر والحرق، أو جرى إتلافها من خلال الرعي، مناشداً المواطنين بضرورة الحفاظ على هذه الثروة، والإبلاغ عن كل من يحاول العبث بهذه الأشجار والمزروعات.


وبين الروسان أن البلدية اختارت أنواع الشجر بعناية؛ بحيث يكون نموها أفقياً، ولا تشكل أي عوائق أمام المارة والمركبات ولا تحجب النظر، بالإضافة لكونها دائمة الخضرة، وتنمو عليها الأزهار لفترات طويلة.


وأكد أن دائرة الحدائق في البلدية تقوم باستغلال الأجواء الباردة، وخلو الحدائق من المتنزهين للقيام بأعمال الصيانة لكافة الحدائق في المدينة لتكون بجاهزية كاملة لاستقبال الزوار خلال الشهور المقبلة، إضافة لبدء إنتاج الأشتال بمختلف أنواعها من مشاتل البلدية التي تتم زراعتها في مختلف مناطق المدينة.


وأضاف الروسان أن وجود مشاتل خاصة بالبلدية من شأنها توفير مبالغ مالية كبيرة، وتأمين أعداد كبيرة من الأشتال والأشجار تستغلها البلدية في مختلف مشاريع التخضير سواء تلك التي تقوم بها ويتم منح عدد منها لمختلف المؤسسات والجهات المعنية بزراعة أجزاء من المدينة من خلال الحملات التي تقام بشكل مستمر.


 




 

 


 

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